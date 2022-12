Was läutet das Ende der Menschheit ein?

Glaubt man dem, was viele sagen, leben wir in einer Endzeit. Wegen des Klimas natürlich. Autor und Naturwissenschafter Christian Mähr wirft einen Blick in die Vergangenheit des Planeten Erde und fragt sich, wie die Dinos damals nur diese Hitze ausgehalten haben. Zudem meint er, dass das Ende der Menschheit viel rascher kommen könnte als erwartet.