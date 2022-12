Unfälle am Schutzweg: Dunkel ist fast unsichtbar

Mitte November übersah ein Pkw-Lenker (63) in Flirsch am Morgen eine Schülerin (10), die die Stanzertalstraße auf einem beleuchteten Schutzweg überqueren wollte. Das Kind wurde auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Und am Dienstag dieser Woche übersah dann ein 57-Jähriger mit seinem Pkw in Kematen einen Siebenjährigen auf einem Zebrastreifen. Der Bub erlitt dabei leichte Verletzungen.