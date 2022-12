Marokko-Ass Ziyech: „Haben Geschichte geschrieben“

Hakim Ziyech (Marokko-Torschütze): „Es war uns von Anfang an klar, dass es schwierig sein wird. Aber wir haben uns an unseren Plan und an unsere Strategie gehalten und es hat geklappt. Wir haben unser Bestes gegeben und Geschichte geschrieben. Natürlich ist es auch schön, in einem WM-Spiel zu treffen.“