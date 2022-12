Huracán Sterrato: Auch Lamborghini fährt offroad

Der Antrieb könnte deutlich mehr. Es handelt sich um den bekannten 5,2-Liter-V10 in seiner 610 PS starken Ausbaustufe mit 560 Newtonmeter Drehmoment. Im Zusammenspiel mit Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe soll der Sprint auf Tempo 100 in 3,4 Sekunden gelingen. Speziell für optimalen Durchzug auf Schotter bietet der Sterrato neben den Fahrmodi Strada und Sport noch einen Rallye-Modus. Zum weiteren Rüstzeug gehören ein mechanisches Sperrdifferenzial an der Hinterachse sowie Carbon-Keramik-Bremsen.