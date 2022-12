WM in Österreich: „Das ist ein großes Ding!“

Was für eine PS-Sensation! Nachdem es bereits seit Wochen die Spatzen vom Dach gepfiffen hatten, ist es nach der Veröffentlichung des Kalenders für 2023 nun auch fix: Erstmals seit der Alpenfahrt 1973 und überhaupt erst zum zweiten Mal steigt ein Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft in Österreich. Im Rahmen der Rallye Zentraleuropa von 26. bis 29. Oktober 2023 wird die Elite um Kalle Rovanperä, der sich heuer zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten gekrönt hat, in Oberösterreich haltmachen. Der Auftakt bei der gemeinsam mit Deutschland und Tschechien organisierten Rallye wird in Prag stattfinden, das Ziel sowie der Servicepark werden im bayrischen Passau sein. Für Samstag sind Sonderprüfungen im Mühl- und Innviertel geplant. Und das glücklicherweise nicht nur einmal!