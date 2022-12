„Geschäftsfrau“ jonglierte mit Millionenkrediten

Es ging um Milliarden

Begonnen hatte alles mit einem Kredit, den sie nicht bekommen hatte. Also suchte sie im Internet Geldgeber und kam auf eine „international agierende Firma“. Es ging um Finanzierung von Großprojekten - von einer Kfz-Werkstatt über Edelstein-Großhandel bis zu Bauvorhaben. Es ging um Milliardenkredite, man hatte „Büros“ in Wien, Köln, Mallorca, einen Notar in Buenos Aires. Ihr gefiel das Geschäftsmodell, also gründete sie eine Firma und wurde Partnerin.