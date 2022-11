Mega-Photovoltaik-Anlage in Steiermark in Betrieb

Die größte Photovoltaik-Anlage Österreichs wurde am Mittwoch in den weststeirischen Gemeinden Bärnbach und Rosental an der Kainach in Betrieb genommen. Im Vollbetrieb sollen von den rund 38.000 Kollektoren etwa 18 Millionen Kilowattstunden (kWh) Sonnenstrom pro Jahr ins öffentliche Netz eingespeist werden. Umgerechnet können damit etwa 5.700 Haushalte versorgt werden.