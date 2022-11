So will Graz Autos aus der Stadt drängen

In der Landeshauptstadt einen Parkplatz zu finden, kann ordentlich Nerven kosten, gerade jetzt in der Adventzeit. Einfacher wird es für Autofahrer künftig nicht - im Gegenteil. Und das ist politisch durchaus gewollt: Den Platz in der Stadt neu verteilen ist im Koalitionsabkommen der rot-grün-roten Regierung niedergeschrieben - und für die grüne Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner ist die Reihung klar: An erster Stelle kommen die Fußgänger, gefolgt von Radfahrern, öffentlichem Verkehr und als Schlusslicht das Auto. „Eine Stadt der Zukunft wird eine Stadt mit viel weniger Autos sein. Wir sehen das gerade international an vielen Städten wie Paris, New York oder Amsterdam“, erklärt Schwentner.