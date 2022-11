Urlaub statt WM: Wohl kein Comeback von Benzema

„Das ist wirklich nichts, worüber ich nachdenke“, sagte Nationaltrainer Didier Deschamps am Dienstagmorgen in Doha: „Ich habe auch nicht verfolgt, wer was gesagt hat. Und wir haben doch gehört, wie lange er ausfallen wird.“ Damit bezog er sich auf die Diagnose, dass Benzema für die gesamte WM ausfalle.