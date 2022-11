Tiroler Soziale Dienste: Nicht endende Geschichten

Aber im Gegensatz zu seinen grünen Vorgängerinnen Christine Baur und zuletzt Gabriele Fischer hat er zumindest einmal Entscheider an einen Tisch geholt, um an diesem klar die Fakten zu deponieren. Und er geht mit diesen alles andere als erfreulichen Inhalten auch an die Öffentlichkeit, sprich an die Medien. Das Ganze zielt natürlich auf eine gewisse Beruhigung all jener Anrainer gegenüber ab, die schon bald ein Containerdorf in ihrer Nähe stehen haben werden. Etwa in Kufstein am ehemaligen Kasernenareal.