Lagerhalle in Vollbrand: Großeinsatz für Feuerwehr

Gegen 17.30 Uhr ging am Sonntag bei der Feuerwehr Großwilfersdorf der Alarm ein. Ein Oststeirer gab an, dass er seinen Pkw in der Garage in Betrieb nehmen wollte, als es plötzlich zu einem Feuer kam. Als die Feuerwehr Großwilfersdorf zum Einsatzort kam, stand bereits die komplette Lagerhalle in Vollbrand. Umgehend wurde die Alarmstufe erhöht, sodass letztlich insgesamt 85 Feuerwehrleute aus Hainersdorf, Neudorf/Ilz, Obgrün, Ilz, Bierbaum, Altenmarkt, Fürstenfeld und eben Großwilfersdorf gegen die Feuersbrunst ankämpften.