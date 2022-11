Pkw landet bei Crash auf Dach: Frau (74) verletzt

Spektakulärer Unfall am Sonntagabend in Niederndorferberg im Tiroler Bezirk Kufstein. Eine Deutsche (74) kam mit ihrem Auto von der B175 ab. Die Folge: Das Fahrzeug geriet erst gegen eine Böschung und überschlug sich in weiterer Folge. Bei dem Rettungseinsatz war auch die Feuerwehr gefordert.