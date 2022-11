Spektakulärer Krampuslauf in Haiming

Der schaurige Begleiter des Nikolaus durfte nach zwei Jahren Pause endlich wieder zeigen, was er kann! In Holzkarren kamen am Sonntagabend die Schreckgestalten auf den Platz in Haiming, der Oberteufel kam aus den Tiefen des Haiminger Untergrundes. Das Schauspiel des symbolischen Kampfes um den Oberteufel war ein Spektakel für das Publikum.