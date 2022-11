Konsel: „Alle waren geschockt“

Zweiter Spieltag in den Gruppen A und B bei der FIFA WM 2022 in Katar! Der Iran gewinnt 2:0 gegen Wales und darf damit über den ersten WM-Erfolg jubeln. Wales mit Kapitän Gareth Bale ist hingegen am Boden zerstört. Gastgeber Katar muss sich Senegal mit 1:3 geschlagen geben und verliert somit auch das zweite WM-Spiel im eigenen Land. Darüber und über die Partien Niederlande-Ecuador und den Hit England-USA spricht Moderatorin Michaela Mayer in der heutigen Ausgabe des „Krone“-WM-Studios mit dem Experten Michi Konsel. Teil 2 der großen „Krone“-Analyse!