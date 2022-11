Heftige Debatte um Obdachlose in Graz

Vorwiegend Bewusstseinsbildung

Am Freitag setzte der Grazer Stadtsenat ein weiteres Zeichen im Kampf gegen Obdachlosigkeit und beschloss die Unterzeichnung der „Homeless Bill of Rights“ (siehe Fakten-Box unten). Im Wesentlichen geht es darum, die Rechte Obdachloser zu stärken. Dabei steht vor allem Bewusstseinsbildung und Bekenntnisse in der Sozialpolitik im Fokus. An konkreten Gesetzen wird sich kaum was ändern.