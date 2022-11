Ladybug oder Kart Racer für Ihre Konsole gewinnen!

Superkräfte aufs nächste Level bringen

Paris braucht einen Helden! Die Stadt des Lichts ist einer neuen Gefahr ausgesetzt - das bedrohlichste Sentimonster, das je kreiert wurde, übernimmt die Kontrolle! In der Rolle der weltberühmten Superhelden Ladybug und Cat Noir müssen Sie den perfiden Plan des Erzschurken Hawk Moth aufdecken - und durchkreuzen! In „Miraculous: Rise of the Sphinx“ tauchen Sie ein in die magische Welt von Miraculous, bringen ihre Superkräfte auf das nächste Level und brechen zu Ihrer bisher größten Reise auf! „Miraculous: Rise of the Sphinx“ ist jetzt im Handel für PS4, PS5 und Nintendo Switch erhältlich und punktet mit zahlreichen Features!