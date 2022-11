Argentinien gegen Mexiko ab 20 Uhr LIVE

Nicht einmal 24 Stunden nach der argentinischen Trauer am zweiten Todestag von Diego Maradona droht den stolzen Südamerikanern der kollektive WM-Leidensgipfel. Eine Niederlage heute gegen Mexiko, und Argentinien wäre bei der Fußball-WM nach nur zwei Spielen gescheitert - so früh wie noch nie in der Ära Lionel Messi, die damit auch noch ihr unrühmlichstes Weltmeisterschaftsende nehmen würde. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20 Uhr live dabei!