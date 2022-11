Sollen Länder verpflichtend Flüchtlinge aufnehmen?

Unabhängig davon, welche außenpolitische Meinung man vertritt, eines ist offensichtlich: die Problematik mit Asylsuchenden in Österreich ist prekär und bräuchte besser Lösungen. Während einige Bundesländer mit zu wenig Plätzen in Zeltlagern zu kämpfen haben, droht in anderen Obdachlosigkeit für Asylwerber. Die Situtation wäre eine andere, wenn die Quote besser auf mehrere Bundesländer verteilt wäre. Soll Innenminister Karner die Länder verpflichten dürfen, mehr Flüchtlinge aufzunehmen? Erzählen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren!