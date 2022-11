„Vor vier Wochen lag ich heulend auf dem Rasen“

Einer der längsten Tage seines Lebens

Es sei „einer der längsten Tage meines Lebens“ gewesen. „Ich war beim Arzt, lag da auf der Trage und habe auf das Ergebnis gewartet. Die Ärzte liefen hin und her und ich wusste nicht, was da läuft“, so Richarlison. „Es hat sich gelohnt, das durchzumachen und auszuhalten. Ich habe dreimal am Tag intensiv trainiert, das hat sich gelohnt. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich bei der WM, jetzt habe ich getroffen, das ist gut gelaufen. Ich hoffe, dass es so weitergeht und wir weiter Siege einfahren. Das ist für uns entscheidend.“