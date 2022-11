Langener Bürgermeister beauftragte sich selbst

Gleichzeitig hatte Kirchmann in der Gemeinde keinen Amtsleiter bestellt, weshalb er nach dem Gemeindegesetz auch diese Funktion innehatte. Das dürfte ihm allerdings nicht bewusst gewesen sein, so Eggler-Bargehr. In seiner Funktion bekleidete er verschiedene Positionen im Bau- und Projektmanagement, leitete zum Beispiel den Umbau des Gasthofs, erstellte Leistungskataloge, führte Angebotsprüfungen durch und war auch in den Auswahlkommissionen.