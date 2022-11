Plakolm will gegen Penisbilder-Versand vorgehen

Das ungefragte Zusenden von „Dick Pics“ - also Penisbildern - will Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) unter Strafe stellen. „Belästigung bleibt Belästigung, egal wo sie passiert“, betonte sie in einer Aussendung. Was im echten Leben strafbar sei, müsse auch im Internet Folgen haben. In Deutschland gibt es bereits einen entsprechenden Paragrafen.