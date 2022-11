Mediziner entwickeln Wunderspray gegen Viren

„Grüner Tee ist eine traditionelle Heilpflanze aus Asien, die neben Koffein und Gerbstoffen auch sogenannte Catechine enthält, die eine ganze Reihe von gesundheitsfördernden Wirkungen haben“, versichert TCM-Mediziner Dr. Helmut Faulenbach, der in seinem Ordinationszentrum in St. Pölten chinesische Heilkunst auf höchstem medizinischem Niveau praktiziert. Faulenbach schwört auf Grüntee bei Entzündungen der oberen Atemwege und auf die Wirkung gegen Grippeviren. Sogar in der Tumorbehandlung werde Grüntee eingesetzt, sagt der Fachmann.