Gegen Einbrecher: So bauen Sie Kamera richtig auf

Das Angebot an smarten Sicherheitskameras im Einzelhandel ist groß, ebenso die Preisspanne, in der die Geräte erhältlich sind. Ihnen gemein ist ihre in der Regel einfache Installation. Zumeist genügt es, die Kamera mit Strom zu versorgen bzw. - im Falle Akku-betriebener Modelle - einmal aufzuladen und anschließend via App mit dem heimischen WLAN-Netzwerk zu verbinden, um sich ihre Bilder drahtlos auf Smartphone & Co. liefern zu lassen.