Zwei Drittel völlig ausgeglichen, dann Kantersieg

Watson war es auch, der sein Team in der 49. Minute in Führung schoss. Danach ging bei den Tirolern alles auf und die Wiener schlitterten noch in ein herbes Debakel. Toptorjäger Braeden Shaw (50./SH) mit seinem 14. Saisontor und Daniel Leavens (51./SH) trafen jeweils in Unterzahl, Dario Winkler (52.), Jan Lattner (59.) und Tyler Coulter (59.) trugen sich auch noch in die Schützenliste ein.