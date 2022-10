Volocopter testet erstmals Flugtaxi in Rom

In 20 Minuten vom Römer Flughafen Fiumicino ins Zentrum der italienischen Hauptstadt: Das deutsche Unternehmen Volocopter will das im Jahr 2024 anbieten und ist dafür erstmals testweise mit einem elektrischen Flugtaxi im Luftraum Italiens geflogen. Das weiße Fluggerät mit seinen 18 Motoren und einem Mann an Bord hob am Donnerstag am Flughafen Fiumicino ab und schwebte einige Minuten über dem Landeplatz. Ins historische Zentrum der „Ewigen Stadt“ flog das Gefährt aber nicht.