Herbert Prohaska: „Erste Hälfte war Weltklasse“

Es ist bedauerlich, dass das letzte Match 2022 kein Bewerbsspiel war. Ich habe unsere Mannschaft schon lange nicht so gut gesehen. Die erste Hälfte war eine geschlossene Weltklasseleistung. Jeder hat das gebracht, was man von ihm verlangen konnte. Natürlich war Italien in der Abwehr anfällig, aber großartig die Laufbereitschaft, sehenswert die Direkt-Kombinationen, brillant die Technik unserer Mannschaft - das alles gegen den regierenden Europameister.