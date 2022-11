Eine echte Achterbahnfahrt im Innsbrucker Eiskanal

Dank Anschiebern geht es rasant in die erste Kurve

Spaß scheint es vor allem den drei Bahnmitarbeitern zu machen, die alles geben, um unser Bobraft mit möglichst viel Tempo in den Eiskanal zu schieben. Bei der Einfahrt werden wir ordentlich durchgeschüttelt: Auf der Suche nach der richtigen Spur rummst das Bobraft gegen beide Seiten des Eiskanals. Nach ein oder zwei Kurven nimmt die Kiste richtig Fahrt auf und wir sausen wie auf einer Achterbahn durch die Rinne. Der Fahrtwind treibt mir Tränen in die Augen, aber die Pole Position hat auch Vorteile: Ich sehe schon von Weitem, dass wir gleich durch eine Kurve schießen und kann mich darauf vorbereiten, dass mich die Fliehkraft gleich tief in den Sitz drückt.