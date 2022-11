„Glaube nicht, dass Ronaldo das nötig hatte“

Auftakt zur WM-Berichterstattung auf krone.tv! Unser Interwetten-WM-Experte Peter Stöger stimmt Sie im Gespräch mit Michael Fally - aufgezeichnet am Rande des „Star Revivals“ in Nauders in Tirol - ein auf den Fußball-Event des Jahres. Stöger sinniert dabei über seine Erinnerungen an die WM 1998, Deutschlands WM-Kader, Mario Götzes zweiten Frühling, Olivier Girouds Qualitäten, die Dribbelkünste der spanischen Youngsters, Lionel Messis letzte WM und Cristiano Ronaldos Rundumschlag („Ich glaube nicht, dass er das nötig hatte“).