Arnautovic: Dolce Vita lässt Schmerz vergessen

„Mir ist schon klar, dass Manchester United ganz oben im Universum ist und Bologna vom Namen her nicht. Die Familie wollte auch zurück nach England. Aber dann gab’s Gespräche mit ganz oben, habe ich das beendet. Wenn sich ein Klub so für dich einsetzt, dann …“ Beinahe wäre Marko Arnautovic im Sommer zurück auf die Insel gewechselt. Er hätte es vielleicht bereut. Nicht nur, weil er auf Platz zwei der Torschützenliste in der Serie A liegt, in Bologna der Star, der Liebling der Tifosi ist.