Mit der „Stimmung“ hat Ralf Rangnick zu kämpfen

... zumindest das Heim-Doppel zum EM-Quali-Start Ende März gegen Aserbaidschan und Estland wird die ÖFB-Auswahl wohl im neuen LASK-Stadion bestreiten. Dafür will man sich Selbstvertrauen holen. Für Rangnick ist der Italien-Test „ein Gradmesser“. „Aus diesen Spielen kann man lernen“, weiß Xaver Schlager. Und sich empfehlen - Kainz: „Jeder will sich zeigen, um in der Quali dabei zu sein.“ Rangnick sagt: „Am Ende nominieren sich die Spieler selbst.“ Mit Leistung.