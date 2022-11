Verstappen-Vater Jos: „Das ist Wahnsinn!“

In der Hospitality von Red Bull Racing konfrontierte die „Krone“ Papa Jos Verstappen mit diesem heiklen Thema. „Jeder kann, ohne seinen Namen zu nennen, Beschimpfungen ablassen, das ist Wahnsinn“, sagte der ehemalige Rennfahrer und betonte: „Die FIA sollte einmal überlegen, wie man dieses Problem in den Griff bekommen kann. Es muss einfach Respekt zwischen den Menschen herrschen.“ Verstappen senior denkt dabei an so etwas „wie eine Internet-Polizei. Oder vielleicht sollte die FIA einen eigenen Social-Media-Kanal einrichten, bei dem man nur mit einem Identifikationsnachweis Zugang erhält.“