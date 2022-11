Starlink-Alternative der EU geht 2027 in Betrieb

Konkurrenz für Starlink: Die EU will mit einem Satellitenverbund sichere Kommunikation für Unternehmen und Bürger gewährleisten. EU-Parlament und Mitgliedsstaaten einigten sich am Donnerstagabend auf den Aufbau einer Satellitenkonstellation namens Iris2 (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites). Dafür sollen in den kommenden Jahren 2,4 Milliarden Euro aus dem EU-Budget kommen.