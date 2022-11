Billie Eilish durchnässt im Regen: Fans rasten aus

Vielleicht ist ihr der ewige Sonnenschein in Kalifornien zu langweilig geworden. Billie Eilish steht augenscheinlich darauf, klitschnass im Regen zu stehen, liegen oder zu tanzen - so wie zuletzt in ihrem Musikvideo „Happier Than Ever“. Auf dem „Wet and wild“-Konzept basiert jetzt auch ihr neues Parfum „Eilish Nr. 2“. In einer Werbekampagne dazu posiert die 20-Jährige sexy und völlig durchnässt im Dunkeln - im durchsichtigen Strickkleidchen.