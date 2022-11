Polster trifft bei 1:1 von Österreich gegen Türkei

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat sich beim Testspiel gegen die Türkei ein 1:1-Unentschieden erkämpft. Den Treffer für die ÖFB-Auswahl bei der Partie in Medulin/Kroatien erzielte Debütant Manuel Polster kurz nach dem Seitenwechsel (52.). Am Montag treffen Österreichs Nachwuchskicker in einem zweiten Test in Pula auf Kroatien.