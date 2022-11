Deutsche Drogenhändlerin im Mühlviertel geschnappt

Bis zu 15 Jahre Haft drohen

Dafür drohen der Deutschen im Fall einer Verurteilung nach deutschem Strafrecht bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe. Die 24-Jährige konnte am MIttwoch von Fahndern in Ulrichsberg lokalisiert und mit Unterstützung von Beamten der örtlichen Polizeiinspektion festgenommen werden. Die Verdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt.