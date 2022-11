Lehrlingszahlen: Entwicklung „wieder sehr gut“

Betriebe bilden derzeit wieder gleich viele Lehrlinge aus wie im Oktober 2019, zugleich gibt es etwas weniger Lehrlinge in der überbetrieblichen Lehrausbildung. Nach einem Einbruch bei den Lehrlingszahlen in der Corona-Zeit sei die Entwicklung „jetzt wieder sehr gut“, sagte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Donnerstag. Deutlich wird das auch bei den Lehranfängern heuer.