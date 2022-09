Industrie sucht Lehrlinge mit besserer Bildung

Industriebetriebe in NÖ hatten heuer allzu oft Probleme, offene Lehrstellen zu besetzen. Das bestätigten deutlich mehr als 60 Prozent der Unternehmen. „Dabei würde mehr als die Hälfte heuer mehr Lehrlinge benötigen als im vergangenen Jahr“, erklärt Helmut Schwarzl, zuständiger Spartenobmann in der Wirtschaftskammer, der betont: „Gerade für praxisorientierte Jugendliche bietet eine Lehre in der Industrie gute Karrierechancen.“