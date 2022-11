„False-Balance“: Wenn Meinungen Fakten überwiegen

Vor allem in wissenschaftlichen Debatten

Das heißt natürlich nicht, dass man im echten Leben nicht einfach sagen sollte, was einem durch den Kopf geht. Eine „Falsche Ausgewogenheit“ ist vor allem ein Problem bei Diskursen zu wissenschaftlichen Themen. Wenn also eine Fernsehdiskussion zum Thema „Ist die Erde flach?“ stattfindet, bei der ein vermeintlicher Experte erklärt, warum sie tatsächlich flach sein könnte, im Austausch mit einem anderen Experten, der klar dagegen argumentiert, bekommen Zuseher das Gefühl, beides könnte stimmen - man muss sich ja nur einer der beiden Meinungen anschließen. Dabei geht aber unter, was denn nun den Tatsachen entspricht. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, bei dem sich ohnehin die Meisten auf den Kopf greifen. Unausgewogen ist die öffentliche Meinung aber auch oft, ohne dass wir es wirklich merken.