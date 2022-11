Kramaric rettet Kroatien Testsieg in Saudi-Arabien

Der Stürmer in Diensten des deutschen Bundesligisten Hoffenheim erzielte am Mittwoch gegen Saudi-Arabien in der 82. Minute den Siegtreffer zum 1:0. Allerdings tat sich das umgekrempelte Team bei der Partie in Riad lange Zeit schwer. Salzburgs Luka Sucic fand sich in seinem vierten Länderspiel erstmals in der Startelf wieder.