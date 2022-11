„Sicherheit nur ohne gewalttätige Migranten“

Fünf Punkte dazu in der Sicherheitsagenda

Auch die OÖVP hat zu dem Thema Asylpolitik und Migration 5 Punkte anzumerken: „1) Asyl-Obergrenze für die EU und Aufteilung dieser Krisenplätze nach Bevölkerungsschlüssel auf alle EU-Staaten, 2) Sanktionen gegen EU-Staaten, die Flüchtlinge weiterziehen lassen oder den Aufbau von Krisenplätzen verweigern, 3) Asyl-Verfahren nur mehr in EU-Zentren entlang der Außengrenze oder in kooperationsbereiten Drittstaaten inklusive Schubhaft und Rückführung von Abgelehnten, 4) Aufenthalt für (noch) nicht abschiebbare kriminelle Migranten in diesen EU-Zentren an der Außengrenze oder in kooperationsbereiten Drittstaaten, 5) Strikte Umsetzung des Grundsatzes: Asyl ist nur Schutz auf Zeit. Entsprechend frühzeitige Änderung der Asyl-Verfahren bei Sicherheit in Teilen des Herkunftslandes beziehungsweise konsequente Rückführungen in sichere Nachbarstaaten des jeweiligen Herkunftslandes.“