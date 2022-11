FC Barcelona darf keine neuen Spieler verpflichten

Der FC Barcelona wird nach Angaben seines Präsidenten Joan Laporta in der Winterpause womöglich keine Spielerverpflichtungen tätigen können. Grund dafür seien die Financial-Fairplay-Regeln in der spanischen Fußball-Meisterschaft La Liga. Barcas Konten seien wieder „gesund“, beteuerte Laporta am Dienstag. Man erwarte in dieser Saison Einnahmen in Höhe von 1,23 Milliarden Euro und einen Gewinn von 274 Millionen.