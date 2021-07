Roaming-Gebühren auf dem Westbalkan fallen

In den sechs Westbalkanstaaten Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien und Kosovo sind am Donnerstag die wechselseitigen Roaming-Gebühren für die grenzüberschreitende Nutzung von Mobiltelefonen gefallen. Für die knapp 18 Millionen Bürger dieser Länder gibt es damit ab sofort bei Telefonaten und SMS-Nachrichten keine Roaming-Gebühren mehr, wenn sie außerhalb ihres Heimatlandes und in einem anderen dieser Länder telefonieren oder SMS-Nachrichten empfangen oder senden.