Sicherheitskampagne gegen Alkohol am Steuer

Gegenüber dem Vorjahr haben die Alko-Unfälle in Salzburg um rund 65 Prozent zugenommen. Auch die Zahl an Lenkern, die im Zuge von Kontrollen aus dem Verkehr gefischt wurden, stieg laut Polizei heuer dramatisch an. Die Initiative „Sicher nach Hause im Advent“ von Polizei, SVV, Land Salzburg und Taxi-Fachgruppe der WKS ruft deswegen zu einem verantwortungsvollen Verkehrsverhalten auf.