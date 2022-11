Neuville gewinnt in Japan letztes WM-Saisonrennen

Hyundai-Pilot Thierry Neuville hat am Sonntag in Japan die 13. und letzte WM-Rallye der Saison gewonnen. Der Belgier verwies seinen estnischen Teamkollegen Ott Tänak und den drittplatzierten Japaner Takamoto Katsuta im Toyota auf die Plätze. Im Ziel hatte er 1:11,1 Minuten Vorsprung auf Tänak. Für Hyundai war es der insgesamt 25. Sieg seit dem Einstieg 2014 bzw. der fünfte in dieser Saison.