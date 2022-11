Erste Pläne für U-Bahn noch auf Papier gezeichnet

Was Ende der 1980er-Jahre noch „Salzburg.Regional.Stadt.Bahn“ geheißen hat, nennt sich nun S-Link. Das Projekt ist aber eigentlich das gleiche. Denn gemeint ist die unterirdische Verlängerung der Salzburger Lokalbahn durch die Landeshauptstadt. Ein Mann war schon in den Anfängen mit dabei: Manfred Eder. Als junger Ingenieur war er als Teil des Planungsbüros Laabmayr für das Projekt zuständig. Das war 1988. „Es war einer meiner ersten Tätigkeiten überhaupt“, sagt Eder. Damals waren die technischen Möglichkeiten natürlich noch ganz andere. An großen Zeichentischen brachten die Zeichner nach Anweisungen der Diplomingenieure die Pläne mittels Bleistift und Tusche auf Papier. „Heute ist das natürlich computerunterstützt. Die Zeichner von damals sind mittlerweile Konstrukteure“, so der Ingenieur. „Das Ergebnis damals war die sogenannte PGS-Studie, welche bis zur vertieften Planung durch S-Link über fast 30 Jahre die Grundlage für sämtliche weiterführenden Überlegungen bildete“, erzählt der ehemalige Geschäftsführer des Planungsbüros IGT, Andreas Leitner, der mit Eder eng zusammenarbeitete. Er ist mittlerweile in Pension.