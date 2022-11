Die „Chaoten“ ließen Rapid unnötig zittern

.Luft zum ominösen Strich

Nur dank Zimmermanns spätem 2:1 kam Grün-Weiß mit einem blauen Auge davon, gab es ein versöhnliches Ende des Chaos-Herbstes. In den letzten vier Spielen holte Rapid zehn Punkte. Damit überwintert man in den Top 6, hat - zumindest bis heute - etwas Luft zum ominösen Strich. Diskutiert muss dennoch werden. So wie in Hartberg - dort aber über Trainer Klaus Schmidt.