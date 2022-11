Später Siegtreffer! Rapid jubelt in Hartberg

Rapid jubelt in Hartberg! Die Hütteldorfer gewannen am Samstagabend in der 16. Bundesliga-Runde dank eines späten Treffers von Bernhard Zimmermann mit 2:1. Grüll hatte Grün-Weiß in der 16. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, Aydin besorgte in der 44. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Das Spiel war wegen zu vieler Rauchbomben aus dem Rapid-Fansektor etwa zehn Minuten unterbrochen worden.