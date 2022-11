Kärntner Barkeeper schafft es in Kuba zum WM-Titel

Er mixt bei der Fußball-WM

Der Kärntner wird am 20. November in den VIP-Klubs der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar seine Cocktails mixen. Der 37-Jährige ist vom Veranstalter eingeladen worden. „In den ersten zwei Wochen sind täglich vier Spiele.“ Auch bei der Champions League in Europa ist Hofferer oft in den VIP-Klubs mit seinen Drinks vertreten, da hat er schon viele Weltstars kennengelernt. „Die Weltmeisterschaft im reichen Katar ist doch das Größte.“