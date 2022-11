Paukenschlag! Bayern-Talent Wanner stößt zum ÖFB

Bayern Münchens Ausnahmetalent Paul Wanner wird erstmals einen Lehrgang des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) absolvieren Der 16-jährige Doppelstaatsbürger, bisher nur in deutschen Nachwuchs-Nationalteams (U17 und U18) aktiv, ist Teil eines Trainingscamps für Perspektivspieler, das ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und U21-Coach Werner Gregoritsch in der ersten WM-Woche (21. bis 25. November) in Pula in Kroatien abhalten werden. Das gab der Verband am Freitag bekannt.