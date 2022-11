Schweizer Einweg-Batterie aus Papier ausgezeichnet

Wasser als Auslöser

Das Resultat dieser „Bauweise“: Fügt man eine kleine Menge Wasser hinzu, löst sich das im Papier enthaltene Salz auf, geladene Ionen werden freigesetzt und der Elektrolyt wird ionisch leitfähig. Dieser Schritt aktiviert die Batterie: Die Ionen verteilen sich im Papier, was dazu führt, dass das Zink an der Anode oxidiert wird und Elektronen freisetzt, wie die Empa in einer Mitteilung erläutert.